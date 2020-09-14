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اخبار رياضية > “القاسم” ومساعدو مدرب المنتخب يصلون الدوحة لدعم أندية المملكة بدوري الأبطال
14/09/2020   1:53 م

“القاسم” ومساعدو مدرب المنتخب يصلون الدوحة لدعم أندية المملكة بدوري الأبطال

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وصل الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، اليوم الأحد إلى الدوحة لمتابعة ودعم أندية المملكة المشاركة بدوري أبطال آسيا 2020، والتي تستأنف منافساتها غدًا الإثنين.

ورافق القاسم مساعدو مدرب المنتخب الوطني الأول وهم كل من محمد أمين ولورينت بونادي وسفيان خياري الذين سيقفون على أداء اللاعبين في مباريات البطولة، والوقوف عن قرب لحضورهم الفني استعدادًا للاستحقاقات القادمة للمنتخب الأول.

ويواجه الأهلي نظيره الشرطة العراقي، في حين يلعب الهلال أمام باختاكور الأوزبكي، وفي اليوم التالي يواجه التعاون نظيره بيرسبوليس الإيراني، في حين يلعب النصر أمام سباهان أصفهان الإيراني. وفق “أخبار 24”.

“القاسم” ومساعدو مدرب المنتخب يصلون الدوحة لدعم أندية المملكة بدوري الأبطال

اخبار رياضية
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