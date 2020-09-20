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أخبار المناطق > “حقوق الإنسان” توضح أنواع التنمر وتحذر من تداعياته السلبية على الأطفال
20/09/2020   12:38 م

“حقوق الإنسان” توضح أنواع التنمر وتحذر من تداعياته السلبية على الأطفال

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حذرت هيئة حقوق الإنسان من التداعيات السلبية لممارسة التنمر على الأطفال، والذي من أبرز آثاره فقدان الثقة بالنفس، والخجل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، أن التنمر هو أحد أشكال العنف يمارسه طفل أو مجموعة أطفال ضد طفل آخر بطريقة متعمدة ومكررة.

ولفتت إلى أن هناك 5 أنواع من التنمر، تتمثل في التنمر البدني كالضرب أو إتلاف الأغراض، واللفظي كالشتائم والسخرية، والاجتماعي كتجاهل الطفل بطريقة متعمدة، والنفسي كالنظرات السيئة والتربص، والإلكتروني كالسخرية والتهديد عن طريق الإنترنت.

ونبهت إلى آثار التنمر على الطفل، والتي من أبزرها فقدان الثقة بالنفس، وفقدان التركيز، وتراجع المستوى الدراسي، والخجل الاجتماعي، واحتمال حدوث مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق والانتحار. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن أكثر الفئات المستهدفة بالتنمر هم: المختلفون في المظهر أو الخلفية الدينية أو الحالة الاجتماعية، ومن لديهم مشاكل صحية أو ذوي إعاقة، والمتفوقون، والموهوبون، والمنطوون والخجولون اجتماعيا، والوافدون الجدد والمسالمون.

“حقوق الإنسان” توضح أنواع التنمر وتحذر من تداعياته السلبية على الأطفال

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