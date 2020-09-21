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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير التعليم يعلّق على عدول معلّمة مخضرمة عن التقاعد بعد تجربة منصة “مدرستي”
21/09/2020   7:15 ص

بالفيديو.. وزير التعليم يعلّق على عدول معلّمة مخضرمة عن التقاعد بعد تجربة منصة “مدرستي”

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علّق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على عدول معلّمة مخضرمة عن التقاعد بعد إقرار الوزارة للتعليم عن بعد من خلال منصة “مدرستي”. 

وقال الوزير خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنّ الأدوات التي توفّرها المنصة وطرائق العرض تمكّن المعلمة من إيصال رسالتها التعليمية بشكل أفضل من الوسائل التقليدية. 

وأضاف أنه يعتقد أن تغيّر التجربة والدخول في مرحلة جديدة دافعٌ قوي أيضاً لتحفيز المعلمة التي جاوزت الخمسين على مواصلة عطائها. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير التعليم يعلّق على عدول معلّمة مخضرمة عن التقاعد بعد تجربة منصة “مدرستي”

أخبار محلية
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