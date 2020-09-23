بالصور.. #بلدية_الخرج تنهي استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني

أنهت بلدية محافظة الخرج ، استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90 بالمملكة العربية السعودية ، حيث توشحت شوارع وميادين المحافظة بالأعلام الخضراء ، وكذلك أعمدة الانارة بالانارات الخضراء على طرقات وشوارع المحافظه ،كما تم تركيب اللوحات الاعلانية بالهوية الوطنية على الطرقات ، التي ترسخ القيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة كما تم تجهيز أكثر من 15000 هدية لتوزيعها على أهالي المحافظة.
ويأتي ذلك في إظهار المحافظة بأحلى حله تعبر فيه عن المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
هذا ورفع رئيس بلدية محافظة الخرج ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة.
والتي تعيش فيها بلادنا نعمة الأمن والأمان، وذلك بفضل الله – عز وجل – ثم بفضل ما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات تنموية ونهضة شاملة تحقق تطلعات وآمال المواطنين،وذلك منذ تأسيس مملكتنا الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والتي استطاع فيها أن يبني دولة قوية بعد أن وحد البلاد على كلمة التوحيد، وها هي اليوم تتبوأ مكانة دولية متميزة بفضل الله تعالى ثم بفضل سياسته المتوازنة وانتهاجها لمنهجها المتميز حتى أصبحت علامة فارقة تعرف بها المملكة .