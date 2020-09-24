“الجوازات” تتيح خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر منصة “أبشر”

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، عن إتاحة خدمة “تصاريح السفر للفئات المستثناة” عبر منصة “أبشر”.
وتتاح الخدمة لجميع الفئات المستثناة بموجب الموافقة الكريمة بالسماح لبعض الفئات بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات.
وتستفيد من الخدمة سبع فئات، وهي:
أولاً: الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.
ثانياً: العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
ثالثاً: العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.
رابعاً: المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناءً على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
خامساً: الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.وفق “أخبار 24”.
سادساً: من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين: 1) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة. 2) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.
سابعاً: المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.
وأكدت الجوازات أن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية سيُبنى عليه إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي لم يُبتّ فيها، وأن على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقاً للآليات المستحدثة، على أن تتولى كل وزارة معنية الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثناة التي تقع ضمن اختصاصها.