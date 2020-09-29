“أمانة جدة” تجهز 26 مجسماً جمالياً عالمياً لاستقبال الزوار في واجهة الكورنيش

أنهت أمانة محافظة جدة مشروع تنفيذ 26 مجسمًا جماليًا فنيًا عالميًا لاستقبال الزائرين بمواقع متفرقة على واجهة الكورنيش، والتي تمثل متحفًا مفتوحًا من أعمال كبار الفنانين التشكيليين العالميين.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن الأمانة استعانت بخبرات متخصصة لصيانة هذه المجسمات وإصلاح الأضرار التي حدثت بها خلال الفترة الماضية وإعادتها إلى وضعها الأساسي، مشيراً إلى أن الاهتمام بمثل هذه المجسمات وتطويرها توثيق للتاريخ الحضاري والفني لمحافظة جدة.
وأبان أن الأمانة حرصت من خلال المشروع، الذي يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، على وضع قواعد جديدة للمجسمات، ولوحات تعريفية بها، تتضمن معلومات عن كل مجسم، والفنان الذي قام بتنفيذه، وإدخال إنارة مميزة لإنارة المجسمات التي صُممت على أعلى مستوى وذات جودة عالية فنيًا، وإتاحتها أمام الجميع لزيارتها. وفق “أخبار 24”.