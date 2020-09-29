نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “أمانة جدة” تجهز 26 مجسماً جمالياً عالمياً لاستقبال الزوار في واجهة الكورنيش
29/09/2020   5:39 م

“أمانة جدة” تجهز 26 مجسماً جمالياً عالمياً لاستقبال الزوار في واجهة الكورنيش

+ = -
534

أنهت أمانة محافظة جدة مشروع تنفيذ 26 مجسمًا جماليًا فنيًا عالميًا لاستقبال الزائرين بمواقع متفرقة على واجهة الكورنيش، والتي تمثل متحفًا مفتوحًا من أعمال كبار الفنانين التشكيليين العالميين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن الأمانة استعانت بخبرات متخصصة لصيانة هذه المجسمات وإصلاح الأضرار التي حدثت بها خلال الفترة الماضية وإعادتها إلى وضعها الأساسي، مشيراً إلى أن الاهتمام بمثل هذه المجسمات وتطويرها توثيق للتاريخ الحضاري والفني لمحافظة جدة.

وأبان أن الأمانة حرصت من خلال المشروع، الذي يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، على وضع قواعد جديدة للمجسمات، ولوحات تعريفية بها، تتضمن معلومات عن كل مجسم، والفنان الذي قام بتنفيذه، وإدخال إنارة مميزة لإنارة المجسمات التي صُممت على أعلى مستوى وذات جودة عالية فنيًا، وإتاحتها أمام الجميع لزيارتها. وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تجهز 26 مجسماً جمالياً عالمياً لاستقبال الزوار في واجهة الكورنيش

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113890.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.