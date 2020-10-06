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أخبار محلية > شاهد.. معلم يوظف تقنيات حديثة لتقديم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد بطريقة مميزة
06/10/2020   2:09 م

شاهد.. معلم يوظف تقنيات حديثة لتقديم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد بطريقة مميزة

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حرص معلم اللغة الإنجليزية في مدرسة قباء الثانوية بمكة المكرمة، فيصل الميمان، على تقديم دروس التعليم عن بُعد على طريقته الخاصة، حيث وظف التقنيات الحديثة في تسهيل الدروس على طلابه.

وأضاف أنه في فترة الحجر الصحي تساءل عن كيفية تقديم دروسه للطلاب، ففكر في توظيف التقنيات الحديثة في عمل فيديو بإعداد كامل ويتضمن فيه جزءا من المادة التي سيشرحها للطلاب.

وتابع أنه خصص استديو لعمل هذه الفيديوهات، واستعان بكاميرات وتقنية “جرين سكرين” و”كروما كي” وغيرها من التقنيات الحديثة في صناعة فيديو من 3 دقائق، وعمل المونتاج اللازم له ليخرج بشكل مناسب للطلاب. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الفكرة لاقت استحسان الطلاب الذين أكدوا له أن الطريقة الحالية لتقديم الدروس الإنجليزية أفضل من السابق، منوهاً بأنه يشعر بالفخر بطبيعة العلاقة التي تجمعه مع طلابه.

شاهد.. معلم يوظف تقنيات حديثة لتقديم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد بطريقة مميزة

أخبار محلية
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