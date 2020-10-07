عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسته عن بعد، وناقش عدداً من القضايا واتخذ عدداً من القرارات.
وفي بدء الجلسة، نوه المجلس بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20″، من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 بموضوعات التنمية الحضرية وبرامجها ومشروعاتها وفق رؤية المملكة 2030، وتأكيده أن الأولوية القصوى هي مكافحة جائحة “كورونا” وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وثمن المجلس، ما توليه قيادة المملكة من دعم للقطاع العقاري والسكني، والحرص على تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، وذلك إثر صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة لذلك.
كما استعرض التقارير المتصلة بجائحة “كورونا” وما أظهرته الإحصاءات في المملكة، من تواصل مؤشر انخفاض الحالات النشطة والحرجة المصابة بالفيروس، واستمرار ارتفاع حالات التعافي.
وتابع المجلس، بدء تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ليؤدوا نسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وتناول المجلس احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بأهمية تمكين المعلمين والمعلمات من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، معرباً عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة لأداء رسالتهم هذا العام عن بعد.
كما تطرق المجلس إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً، واتخذ عدداً من القرارات أبرزها:
ـ تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ـ التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس.
ـ الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى.
ـ الموافقة على قيام صندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ بالإقراض وغير ذلك من صور التمويل للجهات التابعة له والاقتراض بجميع أشكاله.
ـ الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لأمن المسافرين.
ـ الموافقة على ترقية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ـ الموافقة على تعيين محمد بن نوار بن جمل العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ الموافقة على ترقية سلمان بن عثمان بن سعد العثمان إلى وظيفة (أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/aT67Y5FsR9
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 6, 2020
وفق “أخبار 24”.