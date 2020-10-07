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أخبار محلية > مختص يكشف أفضل أنواع القهوة في العالم.. ولهذا السبب لا يوجد في الأسواق
07/10/2020   8:21 ص

مختص يكشف أفضل أنواع القهوة في العالم.. ولهذا السبب لا يوجد في الأسواق

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كشف المزارع المختص في البن، فيصل مضوي، عن أفضل أنواع القهوة على مستوى العالم.

وقال، خلال حديثه مع برنامج “الراصد”، إن القهوة التي تُزرع في جازان هي الأفضل على مستوى العالم، وذلك لأنها تُزرع في مناطق محدودة حول العالم.

وأشار إلى أن هذا النوع يُزرع فقط في جبال القهر بجازان والبُرع في اليمن، وذلك بسبب التربة الرملية التي تحتوي على معادن تكسبه مذاقًا خاصًا، مشيرًا إلى أنه تم إرسال عينات من هذه القهوة إلى الجمعية الأمريكية لتقييم القهوة. وفق “أخبار 24”.

وأرجع مضوي عدم توافر هذا النوع من القهوة في الأسواق إلى رغبة زارعيه في الاحتفاظ به من أجل الاستخدام الشخصي وليس لتحصيل عائد تجاري، موضحًا أن المزارعين في جازان يفضلون تقديمه للضيوف كنوع من الترحيب.

مختص يكشف أفضل أنواع القهوة في العالم.. ولهذا السبب لا يوجد في الأسواق

أخبار محلية
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