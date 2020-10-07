نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لتجنب الغرامة .. “الزكاة والدخل” تدعو لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع قبل 10 أكتوبر
07/10/2020   4:01 م

لتجنب الغرامة .. “الزكاة والدخل” تدعو لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع قبل 10 أكتوبر

+ = -
768

حثّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي.

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في السعودية نظير خدمات تقدمها داخل المملكة.

وشددت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرار عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) لتجنب غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، لافتةً إلى أن الموعد الأقصى لتقديم الإقرار هو 10 أكتوبر الحالي. وفق “أخبار 24” .

لتجنب الغرامة .. “الزكاة والدخل” تدعو لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع قبل 10 أكتوبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.