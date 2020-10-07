لتجنب الغرامة .. “الزكاة والدخل” تدعو لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع قبل 10 أكتوبر

حثّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي.
وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في السعودية نظير خدمات تقدمها داخل المملكة.
وشددت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرار عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) لتجنب غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، لافتةً إلى أن الموعد الأقصى لتقديم الإقرار هو 10 أكتوبر الحالي. وفق “أخبار 24” .