في الشهر الوردي.. 8 أطعمة تحارب سرطان الثدي.. و6 تزيد احتمالات الإصابة به

يُعرف شهر أكتوبر بالشهر الوردي، الذي يهتم فيه العالم سنويًا بالتوعية ضد مرض سرطان الثدي، وتقديم الدعم اللازم للمرضى، إضافة لإبراز وسائل الكشف المبكر عنه وعلاجه.
وطبقًا للدراسات، فإن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في الوقاية من سرطان الثدي، وبعض الأطعمة التي تزيد من احتمالات الإصابة به.. نتعرف عليها في هذا التقرير.
8 أطعمة لمحاربة السرطان
تعد أطعمة البيض وأسماك المياه الباردة كالسلمون والرنجة، أطعمة غنية بفيتامين “د”، والذي أثبتت الدراسة أنه يحمي من الإصابة بالسرطان.
وخلصت دراسات أجريت على 91 ألف سيدة، إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على النباتات يعمل على تقليل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15%، ومن ضمن الخضراوات التي ينصح العلماء بتناولها لتأثيرها الفعال على محاربة سرطان الثدي، الفلفل والطماطم والباذنجان والفواكه الحمضية والجزر والبروكلي والكرنب والبصل والتفاح والكمثرى والخوخ والفراولة.
إضافة للخضراوات؛ يعتبر نبات الصويا غنيًا بالبروتين والمعادن والفيتامينات وقليل الكربوهيدرات، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ومن أهم مصادر الصويا التي يجب الحرص على تناولها هي فول الصويا ولبن الصويا.
كما تفيد دراسات حديثة، بأن تناول الألياف الغذائية بانتظام يساعد على الوقاية من سرطان الثدي، فالألياف تدعم الجهاز الهضمي وتنظم عملية الإخراج، وتساعد الجسم على التخلص من السموم، إضافة للحبوب الكاملة والبقوليات، كالعدس، والدهون الصحية غير المشبعة، والدهون غير المشبعة الأحادية كزيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.
وبحسب موقع “هيلث لاين”، فإن تناول الدجاج منزوع الجلد وأسماك التونة يقي من سرطان الثدي، فيما يعزز الشاي الأخضر من المناعة ويحمي من سرطان الثدي.
6 أطعمة قد تزيد من احتمالات الإصابة
وجد علماء في جامعة تكساس الأمريكية، في تجارب على الفئران، أنه في حالة كون النظام الغذائي مليئًا بالسكريات، أصبحت الفئران أكثر عرضة لتطوير نوع من الأورام. وفق “أخبار 24” .
فيما تزيد الدهون المصنعة والمهدرجة الموجودة في البطاطس المقلية والمقرمشات والدوناتس والبسكويت والمعجنات، من احتمالات الإصابة أيضًا.
ووجدت بعض الأبحاث رابطًا بين اللحوم الحمراء وزيادة فرصة الإصابة بسرطان الثدي، بحسب موقع “ميدكال نيوز توداي”، وخاصة في اللحوم الباردة والمصنعة، إضافة لمنتجات الألبان كاملة الدسم.
ويجب الابتعاد عن الأطعمة غير المطهية أو المطبوخة جيدًا كالسوشي، كما تربط الأبحاث بين الاستخدام المنتظم للكحوليات وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، لأنها تعمل على زيادة نسبة الأستروجين وتلف خلايا الـ”DNA”.