لجنة بـ”الشورى” تناقش مقترحًا لرفع نسب التوطين والوظائف القيادية للسعوديين في القطاع الخاص

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) عن بُعد، برئاسة الدكتور عبدالله البلوي، مقترح مشروع تعديل الفقرة (2) من المادة (26) من نظام العمل.
ويهدف التعديل المقترح، الذي ناقشته اللجنة بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، إلى رفع نسبة التوطين، ومعدل الوظائف القيادية للمواطنين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حول مشروع التعديل المقترح بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة. وفق “أخبار 24” .
يذكر أن المادة (23) من نظام مجلس الشورى تنص على أن للمجلس الحق في اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، و”على رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك”.