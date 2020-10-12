3 أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع

تساعد بعض المواد الغذائية في تعزيز خسارة الوزن بشكل سريع دون اللجوء لقيود صارمة في مجال الطعام، ويُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، وهي الخيار والبروكلي ورقائق دقيق الشوفان.
وذكر أحد مستخدمي موقع “Sohu” الصيني، أن الخيار الطازج قليل السعرات الحرارية وتناوله يساعد في عملية حرق الدهون، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، ويمنح الإحساس بالشبع.
وأضاف أن البروكلي يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتعمل على حرق الدهون، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن تناول رقائق دقيق الشوفان الغنية بالألياف توحي بالشعور بالشبع وتعمل على تقليل الشهية، مبيناً أنه يمكن تناولها مع الزبادي قليل السم.