نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > 3 أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع
12/10/2020   8:14 ص

3 أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع

+ = -
1054

تساعد بعض المواد الغذائية في تعزيز خسارة الوزن بشكل سريع دون اللجوء لقيود صارمة في مجال الطعام، ويُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، وهي الخيار والبروكلي ورقائق دقيق الشوفان.  

وذكر أحد مستخدمي موقع “Sohu” الصيني، أن الخيار الطازج قليل السعرات الحرارية وتناوله يساعد في عملية حرق الدهون، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، ويمنح الإحساس بالشبع.  

وأضاف أن البروكلي يحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتعمل على حرق الدهون، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية.  وفق “أخبار 24”.

وتابع أن تناول رقائق دقيق الشوفان الغنية بالألياف توحي بالشعور بالشبع وتعمل على تقليل الشهية، مبيناً أنه يمكن تناولها مع الزبادي قليل السم.  

3 أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115935.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.