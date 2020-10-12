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أخبار المناطق > بالصور.. حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق ويخرج طاقم المعلمين بأمان رغم إصابته
12/10/2020   8:15 ص

بالصور.. حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق ويخرج طاقم المعلمين بأمان رغم إصابته

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تمكن حارس مدرسة ابتدائية للبنات بأحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان، من إخماد حريق نشب في غرفته عند مدخل المدرسة، وهو ما تسبب في إصابته ودخوله غرفة العمليات.  

وقال الحارس ويدعى سعد ربيع وفقاً لـ “سبق”، إنه بادر بالدخول إلى الغرفة وأخمد الحريق وتمكن من إخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته، مبيناً أنه أجرى عملية في يده جراء الحريق الذي تعرض له وحالته الصحية مستقرة.  

من جهته، قال متحدث تعليم جازان يحيى عطيف، إن الحريق كان محدوداً واندلع في غرفة الحارس وتم السيطرة عليه بمساعدة المارة وحارس المدرسة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني حضر فور إبلاغه وأكمل باقي الإجراءات اللازمة.  

وأضاف أنه جرى نقل الحارس إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتقديم العلاج اللازم له بعد تعرضه للإصابة جراء سحبه أحد الكراسي الحديدية.  

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق

بالصور.. حارس مدرسة بجازان يتمكن من إخماد حريق ويخرج طاقم المعلمين بأمان رغم إصابته

أخبار المناطق
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