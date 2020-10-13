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أخبار محلية > بالفيديو.. تطبيق “اعتمرنا” يطلق اليوم حزمة جديدة من التصاريح .. تعرف عليها
13/10/2020   5:42 م

بالفيديو.. تطبيق “اعتمرنا” يطلق اليوم حزمة جديدة من التصاريح .. تعرف عليها

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صرح الوكيل المساعد لوزارة الحج لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، fأنه سيتم اليوم (الثلاثاء) إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق “اعتمرنا”، منها تصريح الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

وأضاف، خلال مداخلة له بالقناة “السعودية”، أن المرحلة الأولى من التطبيق شهدت إطلاق تصاريح أداء العمرة، وسيشهد اليوم إطلاق تصاريح إضافية جديدة.

يذكر أن التطبيق متوفر على الأجهزة الذكية بنظامي (أندرويد وآي أو إس)، ويساعد في تنظيم أوقات أداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تطبيق “اعتمرنا” يطلق اليوم حزمة جديدة من التصاريح .. تعرف عليها

أخبار محلية
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