مركز الدعوة والإرشاد بالخرج يقيم عدد من الكلمات بعنوان “دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري” في جوامع المحافظة

ضمن برنامج (المملكة توحيد ووحدة) والذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض قامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالمحافظة بإقامة عدد من الكلمات في بعض جوامع المحافظة ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق 26/2/1442 هــ ولمدة يومين بعنوان (دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري).
هذا وقد أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج فضيلة الشيخ/ نواف بن صغير الشمري على ضرورة مواصلة مثل هذه البرامج وغيرها من مواضيع وذلك من خلال الكلمات والمحاضرات والدروس وذلك للحاجة إليها امتثالا لقول الله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وإنفاذا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور/ هاني بن سالم الحارثي في مواصلة تحقيق أهداف الوزارة تحت ظل القيادة الرشيدة المباركة .