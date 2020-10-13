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أخبار محلية > مستعيناً بطبيبة متخصصة.. نزار باهبري يتحدث عن استهداف موجة كورونا الثانية للأطفال
13/10/2020   11:23 م

مستعيناً بطبيبة متخصصة.. نزار باهبري يتحدث عن استهداف موجة كورونا الثانية للأطفال

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بعث استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، برسالة طمأنة بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي قد تستهدف الأطفال على وجه الخصوص.

وظهر باهبري برفقة الطبيبة في الأمراض المعدية، نورا الأزهري، والتي أكدت أن حالات إصابة الأطفال بكورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، لا سيما أن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.

وقالت إن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن التمييز بين الحرارة الناتجة عن البكتيريا وكورونا. وفق “أخبار 24”.

وذكرت أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تماما عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج الأطفال أجساما مضادة للفيروس، ما يسمح بتكون مناعة ضده.

وأوضحت الأزهري أن 10% فقط من الأطفال المصابين هم من يتعرضون لمضاعفات كورونا، وفي الغالب يكونون ممن يعانون أمراضا مزمنة.

مستعيناً بطبيبة متخصصة.. نزار باهبري يتحدث عن استهداف موجة كورونا الثانية للأطفال

أخبار محلية
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