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أخبار المناطق > بعد موقفها الذكي.. الهلال الأحمر يكرم طفلة أنقذت حياة والدها في حائل
13/10/2020   11:28 م

بعد موقفها الذكي.. الهلال الأحمر يكرم طفلة أنقذت حياة والدها في حائل

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كرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الطفلة غلاء الشمري التي ساهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووصف مدير فرع الهيئة، عبد الرحمن اليحياء، موقف الطفلة بالبطولي، لاتخاذها الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادث رغم صغر سنها وصعوبة موقفها، كون المصاب والدها.

وأكد على أهمية دور الأسر في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف. وفق “أخبار 24”.

وكانت الطفلة غلاء – 11 عاما – قد تواصلت مع غرفة عمليات الهلال الأحمر وأعطتهم كافة المعلومات بشكل دقيق وصحيح، ما ساهم في سرعة استجابة الفرقة الإسعافية والوصول إلى الموقع.

بعد موقفها الذكي.. الهلال الأحمر يكرم طفلة أنقذت حياة والدها في حائل

أخبار المناطق
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