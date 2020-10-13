“الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات “التشليح”

أعلنت الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء لبيع سيارات “التشليح”، وذلك وفق نظام الجمارك الموَحد.
وأوضحت أن المزاد سيكون في تمام العاشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري، وأن شروط الدخول في المزاد، هي:
1- البيع لمحلات “التشليح” فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.
2- إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمارك أو إيداعها في حساب الجمارك.
3- دفع عمولة السعي 2.5% بخلاف سعر البيع.
4- يجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، وسيتم احتساب أجور التخزين في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
5- يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.