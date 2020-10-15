كيف تصرف معلمون في مكة مع طالبَين أحدهما تابع “مدرستي” بدون واجبات والآخر انقطع عنها؟

أعاقت ظروف بعض الطلاب في مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة، عن متابعة دروسهم على منصة مدرستي، الأمر الذي دفع معلميهم للتدخل وحل الوضع.
وكان المعلمون، وفقا لـ”سبق”، قد لاحظوا انقطاع طالب ثانوية عن الدراسة على المنصة، فتواصلوا مع أسرته لاستكشاف سبب هذا الانقطاع الذي دام لأيام عديدة، فأجابت الأسرة بأن نجلها لا يمتلك جهازاً لمتابعة دروسه، مما جعل المعلمين يسارعون لحل هذه المشكلة، وقاموا بالفعل خلال ساعات بتوفير جهاز للطالب لمتابعة دروسه.
ولم تتوقف مواقف المعلمين بهذه المدرسة عند هذا الحد، بل ساهموا أيضًا في حل مشكلة طالبين أخوين، حيث كان لديهما جهاز واحد، ويدخل أحدهما من خلاله على المنصة فيما كان الآخر يتابع بدون مشاركة أو واجبات، وعندما علم المعلمون بذلك قاموا بشراء جهاز آخر لمساعدة الطالب الثاني على استكمال دروسه التعليمية.