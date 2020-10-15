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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: أكثر من 3 آلاف وظيفة سيوفرها قرار توطين بعض المهن والأنشطة بالجوف
15/10/2020   1:18 م

“الموارد البشرية”: أكثر من 3 آلاف وظيفة سيوفرها قرار توطين بعض المهن والأنشطة بالجوف

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين عدد من المهن والأنشطة بمنطقة الجوف سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن قرار التوطين بالمنطقة الذي أصدره الوزير أحمد الراجحي أمس الأول الثلاثاء، يشمل عدداً من الأنشطة من أبرزها: الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، والعربات “الفود ترك”، والمراكز التجارية المغلقة، وذلك بنسبة توطين 100%. 

وأضافت أن القرار يشمل توطين مكاتب الاستقدام، والتأمين، والخدمات العامة، والعقار، وتنظيم الرحلات، كما يتضمن جانب توطين مهن مندوب مبيعات، ومندوب مشتريات، واختصاصي تسويق، وذلك بنسبة 70%. وفق “أخبار 24”.

وقال الوزير الراجحي في بيان له مؤخراً إن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق، ويهدف لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية. 

“الموارد البشرية”: أكثر من 3 آلاف وظيفة سيوفرها قرار توطين بعض المهن والأنشطة بالجوف

أخبار محلية
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