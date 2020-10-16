بالفيديو.. حسين عبد الغني: “أي إنسان يلعب في النصر ولايحبه هناك خلل بعقله”

أبدى حسين عبد الغني، سعادته بالفترة التي قضاها لاعباً في صفوف نادي النصر.
وقال عبدالغني، خلال استضافته ببرنامج “كورة” بفضائية روتانا:”الحب الذي رأيته منذ اليوم الأول الذي انضممت فيه للنصر وكذلك حسن الاستقبال والبيئة النصراوية يجعلني أقول صراحة أي إنسان يلعب في النصر ولايحبه ليس طبيعياً وهناك خلل في عقله”.
وأتم لاعب النصر السابق تصريحاته وفق “أخبار 24″ بـ :”رأيت التقدير والاحترام، والجماهير تفاعلت معي واستقبلتني بصورة كبيرة وهذا ما أقصده بخصوص حديثي عن النصر وهذه حقيقة وليست مجاملة فالآن أنا توقفت عن لعب الكرة ولكن من يكون في النصر ولايحبه إنسان ليس طبيعياً”.
#حسين_عبدالغني:
أي إنسان يلعب في نادي “النصر” ولا يحبه يكون إنسان “مو طبيعي أو في خلل في عقله”#حسين_عبدالغني_في_كورة pic.twitter.com/LTA6LCmjPr
— برنامج كورة (@korarotana) October 15, 2020