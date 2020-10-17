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أخبار محلية > الجدعان يطالب الصندوق والبنك الدوليين بمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بديون الدول الفقيرة
17/10/2020   9:40 م

الجدعان يطالب الصندوق والبنك الدوليين بمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بديون الدول الفقيرة

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شدد وزير المالية محمد الجدعان على ضرورة معالجة مواطن الضعف المُتعلقة بالديون على الدول الفقيرة ومواصلة دعمها لتجاوز آثار فيروس كورونا.

ونوه خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين الذي عقد افتراضيا، بالدور الذي تقوم به مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الدول الأشد فقراً.

وكشف عن اتفاق الدول على تمديد المبادرة لمدة (6) أشهر إضافية ابتداءً من 1 يناير 2020م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة وتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى الحاجة المُلحة في المرحلة القادمة على تركيز الجهود والأعمال نحو إعادة البناء ودعم الانتعاش والتعافي الاقتصادي.

الجدعان يطالب الصندوق والبنك الدوليين بمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بديون الدول الفقيرة

أخبار محلية
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