حوّلا بهو المنزل لمعمل.. توأم سعودي يخرج اختراعات تحصد براءة اختراع

حوّل التوأم عمار والبراء أمير، بهو المنزل إلى معمل اختراعات ومقر لأبحاثهما العملية لينالا إشادات دولية واسعة.
وأوضح التوأم خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الموهبة ظهرت في مرحلة مبكرة من عمرهما، حيث أظهرا اهتمامًا كبيرًا بحل الألغاز والألعاب العقلية، مشيرين إلى أن هذا النمط خلق حسًا هندسيًا لديهما، ليندمج مع الطابع الطبي لعائلة التوأم.
وأشار التوأم إلى أن رغبتهما في إقامة معمل في بهو المنزل جاءت من الحاجة الماسة لاستخدام كافة الأدوات اللازمة لاختراعاتهما، والتي حصل أحدها على براءة اختراع دولية وشهادات مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وكشف التوأم أيضًا عن إسهامات هندسية وطبية عالمية، أبرزها صناعة كمامة مصنوعة من البلاستيك، يمكن استخدامها 5 أو 6 مرات، مؤكدا أن فكرة صناعتها جاءت مع الاحتياج العالمي الشديد للكمامات مع بداية جائحة كورونا.
تقرير ياهلا: شاهد كيف حوّل توءم بهو المنزل إلى معمل اختراعات؟
قصة نجاح شبابية.. عنوانها “صناعة سعودية”..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/tk8jouWtl0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2020