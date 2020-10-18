من بينها صيانة منازل الأسر وشراء الاحتياجات الضرورية.. جود الإسكان تطلق منتجات جديدة قريبا (فيديو)

كشفت منصة “جود الإسكان” عن عزمها إطلاق منتجات جديدة خلال الأشهر المقبلة من بينها ترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمنصة ماجد أبا الخيل خلال حديثه للقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن من بين المبادرات تجهيز المساكن لمن تم تمليكهم من حيث شراء الأثاث والاحتياجات الضرورية.
وبين أن التقديم للحصول على منتجات جود أو الدعم يتم من خلال التقديم عبر الجمعيات الخيرية الشريكة لهم، ومن ثم يتم دراسة الحالة وفق النماذج المطلوبة، وحال انطبقت عليها يقدم لها الدعم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تمليك أكثر من 863 ألف أسرة للمسكن ، ودعم إيجار 2692 أسرة.
فيديو | متحدث #جود_الإسكان: هناك منتجات جديدة خلال الأشهر القادمة منها الترميم ومسار الصيانة#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/uJfr9UvPRc
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 17, 2020