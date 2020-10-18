بنسبة 75%.. انطلاق المرحلة الثانية لأداء العمرة والزيارة اليوم

تنطلق اليوم (الأحد)، المرحلة الثانية من مراحل العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة، والتي تستمر لمدة 14 يوماً.
وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ الیوم، 40 ألف مُصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحیة للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وتأتي المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تواصلت لمدة 14 يوماً بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/الیوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجیاً. وفق “أخبار 24”.