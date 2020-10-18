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أخبار محلية > بنسبة 75%.. انطلاق المرحلة الثانية لأداء العمرة والزيارة اليوم
18/10/2020   6:55 ص

بنسبة 75%.. انطلاق المرحلة الثانية لأداء العمرة والزيارة اليوم

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تنطلق اليوم (الأحد)، المرحلة الثانية من مراحل العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة، والتي تستمر لمدة 14 يوماً.  

وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ الیوم، 40 ألف مُصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحیة للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.  

وتأتي المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تواصلت لمدة 14 يوماً بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/الیوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجیاً. وفق “أخبار 24”. 

بنسبة 75%.. انطلاق المرحلة الثانية لأداء العمرة والزيارة اليوم

أخبار محلية
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