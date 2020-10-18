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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح موعد توفر لقاحات كورونا بالأسواق وأيها الأقرب للظهور
18/10/2020   9:13 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح موعد توفر لقاحات كورونا بالأسواق وأيها الأقرب للظهور

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل موعد توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وأيها سيكون الأقرب في الظهور بالأسواق.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن كافة المؤشرات تؤكد أن اللقاحات المضادة لكورونا ستكون في الأسواق في غضون أسابيع، مشيرًا إلى أن الأقرب للظهور هو اللقاح الروسي.

وأضاف أن اللقاح الروسي بات في المرحلة الأخيرة من التجارب البشرية، مؤكدًا أنه سيحصل على ترخيص من منظمة الصحة العالمية وسيُطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري. وفق “أخبار 24”.

وتوقع أن توفر اللقاح الروسي خلال فترته الأولى لن يكون بأعداد تكفي الجميع، ولذلك من الممكن تخصيصه للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل العاملين في القطاع الصحي والكوادر الطبية.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح موعد توفر لقاحات كورونا بالأسواق وأيها الأقرب للظهور

أخبار محلية
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