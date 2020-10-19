“كاريلي” يكشف سبب الخسارة أمام الاتفاق.. وسر الدفع بـ”بريجوفيتش” متأخرًا

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن أسباب الهزيمة أمام نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين.
وقال كاريلي في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب انتهاء المباراة: “لدينا غيابات ولم تكتمل صفوف فريقنا بشكل كامل حتى الآن.. وهذا موسم جديد وليست له علاقة بمستوانا في الموسم الماضي”.
وأوضح: “الموسم الماضي ونتائجه السلبية انتهى بالنسبة لنا، وأخطاء اليوم لا بد أن تفيدنا كدرس نتعلم منه خلال الفترة القادمة.. نعمل بجد وعمل شاق رغم الصعاب.. سواء الإدارة او الجهاز الفني.. لنرتقي بالاتحاد عالياً”. وفق “أخبار 24”.
وحول سبب تأخر الدفع بالصربي بريجوفيتش أمام الاتفاق، أشار: “ألكسندر بريجوفيتش منذ 9 شهور لم يلعب وليس في أتم الجاهزية والاستعداد، لكن يعد خياراً بالنسبة لنا في مباريات الاتحاد المقبلة”.