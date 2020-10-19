ليلة سقوط “الاتحاد”.. فهد المولد يوجه رسالة إلى ابنة أنمار الحائلي

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، رسالة إلى أبنة رئيس النادي، أنمار الحائلي؛ وذلك خلال احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد.
وسجل فهد المولد، هدف لصالح الاتحاد في الدقيقة 59، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ مرتكب ضد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، وأهدى اللاعب الهدف الذي سجله لأميرة ابنة رئيس النادي، التي تعاني من عارض صحي، حيثُ رفع قميص باسمها ومدون عليه: “get well”. وفق “أخبار 24”.
وخسر فريق الاتحاد أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د60’هدف للاتحاد! ⚽#فهد_المولد يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 #الاتفاق#الاتحاد_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/DdtxMS0RUQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2020