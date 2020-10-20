مختص هندسي: هذه أسباب الهبوط الأرضي في الخبر.. وهكذا نتلافى حدوثه في المستقبل

أرجع المختص في الإنشاءات الهندسية، المهندس محمد الكودي، أسباب الهبوط الأرضي في مواقف أحد الأبراج في محافظة الخبر، إلى عدد من الاحتمالات.
وأكد، بحسب “عكاظ”، أن الانهيار الأرضي قد يرجع إلى عدم صلاحية التربة ومعالجتها بصورة غير صحيحة، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول هندسية لتثبيت الأساسات بشكل يسمح بتلافي التصدعات والانهيارات في المستقبل.
وأبان أن هذا الهبوط يُعد حدثًا استثنائيا، مؤكدًا أنه من المفترض فحص التربة ومعالجتها كي تصلح للبناء، لا سيما في الأماكن القريبة من الشواطئ.
وأشار الكودي إلى ضرورة إتمام مثل هذه الإجراءات تحت إشراف أمانات المناطق والبلديات، بالإضافة إلى مكاتب إشراف هندسي تتابع سير هذه الإجراءات وتطبيقها، مشترطًا اعتماد قواعد بناء تمت دراستها على نحو جيد وعزل الأساسات من الترسب المائي، وذلك قبل الشروع في تنفيذ مثل هذه المشاريع.