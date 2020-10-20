قررت مواطنة تبلغ من العمر 61 عاماً مواصلة مشوارها التعليمي، والالتحاق بالتعليم الجامعي عن بعد، دون النظر إلى تقدمها في العمر وتخطيها سن الستين، وتمكنت بالفعل من الحصول على شهادة جامعية.
وقالت السيدة سعدية فلفلان إنها تعتبر العمر مجرد رقم وما دامت تتمتع بالصحة والعافية فإنها تتلقى العلم وتسعى لتحقيق كل ما يخطر ببالها، مشيرة إلى أنها كثيراً ما تسمع انتقادات من حولها بسبب كبر سنها وكانت ترد دائماً بالقول: “اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد”.
وأضافت فلفلان أنها توقفت عن مسيرتها التعليمية بعد زواجها وانتقالها للعيش في المنطقة الشرقية، وذلك حتى تتمكن من العناية بأسرتها، مبينة وفقاً لـ “العربية نت” أنه بعد خمس سنوات جاءتها فرصة للعمل بمدرسة أهلية، وعملت في التعليم لمدة 22 عاماً.
وأوضحت أنها لم تتمكن من الالتحاق بالجامعة لمرور أكثر من 5 سنوات على تخرجها في المرحلة الثانوية، لتقرر الالتحاق بالتعليم عن بعد وقدمت أوراقها دون أن يعلم أحد، واستطاعت أن تتغلب على الصعوبات وتخرجت بعد 6 سنوات وهي بعمر 55 عاماً.
وأشارت إلى أنها أم لـ 6 أبناء ولم تستعن بخادمة منزلية طيلة حياتها، وكانت توفق بين الدراسة وواجباتها كأم وزوجة، مضيفة أنها ما زالت تطرق أبواب العلم بعد وصولها لسن الـ 61.