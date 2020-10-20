في يومه العالمي.. هذه الأطعمة تقيك من مرض هشاشة العظام

خصصت منظمة الصحة العالمية، 20 أكتوبر من كل عام، للتوعية ضد مرض هشاشة العظام، الذي يصيب امرأة بين كل 3 نساء، ورجلًا من كل 5 رجال.
ورغم كون الوراثة من العوامل الرئيسية للإصابة، إلا أن نمط الحياة المتبع بنظام غذائي ونشاط بدني وتعرض للشمس، يؤثر في احتمالية الإصابة، حيث تحدث الكسور المرتبطة بهشاشة العظام غالبًا في الورك، والرسغ، والعمود الفقري.
وطرحت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عبر مبادرتها “عش بصحة”، بعض الأطعمة التي يتوفر فيها الكالسيوم اللازم للوقاية من الهشاشة. وفق “أخبار 24”.
وبين هذه الأطعمة: الجبن، واللوز، والبروكلي، والسبانخ، والسلمون، والحليب قليل الدسم.
يذكر أن نسبة الإصابة بهشاشة العظام في السعودية تتراوح بين 30- 40%، كما أن 60% من النساء اللاتي انقطع عنهن الطمث يعانين نقصًا في كثافة العظام.