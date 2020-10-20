بالفيديو.. شبان سعوديون يفتتحون مركزًا لتعليم الموسيقى للجنسين

افتتح مجموعة شبان سعوديين، مركزًا لتعليم الموسيقى للجنسين، وأطلقوا عليه اسم “مكان”.
وقال المدرب الموسيقي وأحد المشاركين في المركز، فيصل ينبعاوي، إن الكثير من راغبي تعلم الموسيقى يقبلون على الدراسات المتعلقة بآلة الغيتار، لما تتضمنه من إمتاع، فيقبل عليها جميع الفئات العمرية.
وأضاف ينبعاوي، خلال تقرير عرضه برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن تنويع طريقة تعلم الموسيقى من الارتجال إلى الشرح النظري، ودمج الآلات مع الوسائل الإلكترونية، يجعل الطالب أكثر استمتاعًا بمحتوى الدورة التدريبية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن احتراف العزف على أي آلة موسيقية، يأتي بالتدريب عليها والاستمرارية دون انقطاع.
ودعا أحد المسؤولين في “مكان”، ريان سعيد، مَن لديهم الموهبة أو الرغبة في تعلم الموسيقى والتدرب عليها من الجنسين، للانضمام إلى المركز لتعزيز مواهبهم.
شباب سعوديون يفتتحون مركز لتعليم الموسيقى للجنسين#ساعة_شباب #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LoyIgW1KNu
— ساعة شباب (@sa3etshabab) October 19, 2020