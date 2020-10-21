“الوزراء” يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين

عقد مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستعرض المجلس، نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، والتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار والمهدد للأمن في الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تناول ما تضمنه البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد برئاسة المملكة، من تأكيد بأن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي عقب فتح الاقتصاد تدريجيًّا إثر جائحة كورونا بدأت تؤتي ثمارها.
بعد ذلك، اطلع المجلس على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة ومملكة تونغا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
ثانياً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وغواتيمالا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثالثاً: تجديد عضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
رابعاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
خامساً: إضافة ممثل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.وفق “أخبار 24”.
سادساً: الموافقة على ترقيات ونقل للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” وتعيينين على وظيفة “سفير”.
#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/m98U4MsGL8
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2020