لا يوجد بداخله محامٍ.. إطلاق أول مكتب محاماة في العالم بالذكاء الاصطناعي من نيوم

أعلن رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة، المستشار القانوني بدر الروقي، النموذج الأول لمشروع مكتب محاماة يعمل بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية في مدينة نيوم، ليكون بذلك الأول من نوعه حول العالم.
وقال، وفقا لـ “عكاظ”، إن المشروع يضم عددًا من الابتكارات التقنية التي تحدد مستقبل مهنة المحاماة، والتي تأتي ضمن رؤية 2030، وتحديدًا التصور الذي تم وضعه لمكاتب المحاماة في نيوم.
وأوضح أن تشجيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان الركيزة الأساسية لعرض مثل هذه الابتكارات، مؤكدًا أن المكتب لا يوجد بداخله محامٍ، ويعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويتضمن كمية كبيرة من المعلومات المخزنة باستخدام خوارزميات محددة.