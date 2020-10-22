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أخبار محلية > “التجارة” توضح عقوبة إصدار شيك دون رصيد.. ولو كان بغرض الضمان أو الرهن
23/10/2020   1:26 ص

“التجارة” توضح عقوبة إصدار شيك دون رصيد.. ولو كان بغرض الضمان أو الرهن

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شددت وزارة التجارة على أن تحرير شيك بدون رصيد يُعتبر جريمة لها عقوبتها بالسجن والغرامة، حتى لو كان بغرض الضمان أو الرهن.

وأوضحت أن خطوات الإبلاغ عن وجود شيك دون رصيد تتمثل في الحصول على خطاب اعتراض من البنك، وتقديم شكوى لمركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرة مكان إقامة محرر الشيك “الساحب”.

وأضافت أن الخطوة التالية هي تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص.

وأشارت إلى أن عقوبة تحرير شيك دون رصيد السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ونشر أسماء الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” توضح عقوبة إصدار شيك دون رصيد.. ولو كان بغرض الضمان أو الرهن

أخبار محلية
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