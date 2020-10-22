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أخبار محلية > عضو “هيئة حقوق الإنسان”: دراسة شكاوى متضرري إيقاف الخدمات كشفت أضراراً اقتصادية واجتماعية للأفراد والأسر
23/10/2020   1:37 ص

عضو “هيئة حقوق الإنسان”: دراسة شكاوى متضرري إيقاف الخدمات كشفت أضراراً اقتصادية واجتماعية للأفراد والأسر

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كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الشيخ الدكتور إبراهيم البطي، الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تعانيها الأسر والأفراد بسبب إيقاف الخدمات.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هيئة حقوق الإنسان قامت بدراسة شكاوى المتضررين من إيقاف الخدمات مع الأجهزة الشريكة، ما كشف أن لها آثارا أسرية واقتصادية كبيرة تلحق الضرر بالأفراد والأسر، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تنظيم لآلية إقرار إيقاف الخدمات.

وأضاف أن ذلك يتطلب أيضًا تصنيفًا محددًا للخدمات التي يمكن إيقافها، تبعًا لضرورية تلك الخدمات وحساسيتها، بالإضافة إلى ضرورة تحديد مدة سريان الإجراء، مشددًا على دور الهيئة في تصحيح ما قد يحدث من نقص أو خلل في تطبيق الإجراء.

وفق “أخبار 24”.

عضو “هيئة حقوق الإنسان”: دراسة شكاوى متضرري إيقاف الخدمات كشفت أضراراً اقتصادية واجتماعية للأفراد والأسر

أخبار محلية
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