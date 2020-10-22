أظهر مقطع فيديو قيام معلمة بمدينة عرعر بتوصيل سلك من محول كهرباء في الشارع لمواصلة تقديم الدروس لطالباتها في منصة مدرستي، بعد انقطاع الكهرباء عن منزلها.
وظهرت المعلمة جالسة بجوار المحول وأمامها جهاز اللابتوب والكتاب الذي تدرس منه، مع قيام شخص آخر بتصويرها أثناء ندائها على الطالبات لتسجيل الحضور والغياب.
من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الاقتراب من محطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي، وأنه يجب ألا يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كل إجراءات السلامة والمرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين.
وفق “أخبار 24”.