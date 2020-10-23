بقيادة "البحرية السعودية".. ضبط 450 كيلوغراماً من مخدر "الميثامفيتامين" قيمتها 100 مليون دولار

تمكنت قوة الواجب المختلطة 150″ التي تتولى قيادتها حالياً القوات البحرية الملكية السعودية، من ضبط أكبر شحنة لمادة (الميثامفيتامين) المعروفة بـ”كريستال ميث” تزن أكثر من 450 كيلوغرامًا، وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.
وأوضح قائد قوة الواجب المختلطة 150، العميد البحري الركن سليمان الفقيه، أن هذه العملية تعد أنجح عملية لمكافحة الميثامفيتامين في تاريخ القوات البحرية المختلطة 150″.
وبيّن أن الجهد المبذول من جميع الشركاء في قوة الواجب المختلطة، وﺳﻔﯿﻨﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﺔ مونتروز نتج عنه تحقيق هذا النجاح التاريخي.
من جانبه، أكد العميد البحري “دين باسيت”، نائب قائد قوة الواجب المختلطة، أن العملية الناجحة هي شهادة حقيقية على الشراكات القوية بين أعضاء القوات البحرية المشتركة.
يُذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 والتي تقودها القوات البحرية الملكية السعودية للمرة الثانية تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) مليون ميل بحري، تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي.
وفق “أخبار 24”.