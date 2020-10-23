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23/10/2020   3:42 م

بينها اللبن والموز.. خبراء ألمان يحذرون من تناول هذه المواد غذائية على الريق

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حذر خبراء تغذية ألمان من تناول بعض المواد الغذائية على الريق، مؤكدين أن تناولها يسبب بعض المشاكل في الجسم، كما أن تناول بعضها على الريق قد يحول دون الاستفادة من عناصرها الغذائية بشكل كامل.

وأوضح الخبراء، وفقا لموقع (Fit For Fun)، تفاصيل هذه الأطعمة، ومنها الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية، واللبن الزبادي، والحمضيات، والموز، والبرتقال والقريب فروت.

وأشاروا إلى الأضرار الناجمة عن تناول هذه المواد الغذائية على الريق، حيث يسبب الموز ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم، في حين أن فوائد اللبن الزبادي لا تصل للجسم بشكل كامل عند تناوله على معدة فارغة، وينصح بتناوله بعد مرور 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم. وفق “أخبار 24”.

أما الحمضيات، والبرتقال، والغريب فروت فيؤدي تناولهم على الريق لإصابة الفرد بحرقة المعدة، في حين يسبب تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، في تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، نظراً لصعوبة هضمها في النصف الأول من النهار.

بينها اللبن والموز.. خبراء ألمان يحذرون من تناول هذه المواد غذائية على الريق

طب وتداوي
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