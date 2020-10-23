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أخبار محلية > “وزير الصحة”: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وأثبت كفاءته لسنين طويلة.. أوصيكم بأخذه
23/10/2020   3:42 م

“وزير الصحة”: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وأثبت كفاءته لسنين طويلة.. أوصيكم بأخذه

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شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة أن يحرص الجميع على أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي.

وأكد الوزير أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعّال وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

وكان عدد من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، أطلقت حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات، وفعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية. وفق “أخبار 24”.

وكانت مساعدة مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أميرة الرصيص، أكدت أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، يقلل نسبة الإصابة بها بنحو 60%، كما يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسببها بنسبة 80%.

“وزير الصحة”: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وأثبت كفاءته لسنين طويلة.. أوصيكم بأخذه

أخبار محلية
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