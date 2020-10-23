بعد 9 أشهر من إصابته.. خروج العقيد الغامدي من المستشفى بعد تماثله للشفاء

غادر مدير الدوريات الأمنية في المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، المستشفى بعد تماثله للشفاء، وذلك بعد أن قضى فيها نحو 9 أشهر لتلقي العلاج.
وكان العقيد الغامدي كان قد تعرض للإصابة بطلقة نارية في فبراير الماضي أثناء متابعة القبض على أحد المطلوبين في حي طيبة بالمدينة.
يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجّه في فبراير الماضي بنقل مدير الدوريات الأمنية في المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي إلى أحد المستشفيات في الرياض لتلقي العلاج عبر الإخلاء الطبي.
خروج العقيد عبدالله الغامدي مدير الدوريات الأمنية بـ #المدينة_المنورة من المستشفى بعد تسعة أشهر من إصابته في الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة 1441/6/27 هـ في حي #طيبة وتعرض على أثره بإصابة خطرة في الرأس . وهو الآن يتمتع بصحة جيدة والحمد لله pic.twitter.com/ADcXtliDhn
— أخبار #المدينة (@Almadinh_) October 23, 2020
وفق “أخبار 24”.