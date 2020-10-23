وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية ” نساء المستقبل الأهلية “

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس “جمعية نساء المستقبل الأهلية”، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن رؤية الجمعية تتمثل في تمكين المرأة وتنميتها، إيمانا من مؤسسي الجمعية لأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة، وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.
وأضافت أن الجمعية ركزت في أهدافها على 4 مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل، وتنمية المهارات الشخصية، وتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة، وتنمية قدراتها المهنية والحياتية. وفق “أخبار 24”.