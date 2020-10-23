بعد نشره فيديوهات للتفحيط على مواقع التواصل.. القبض على سائق متهور في جدة

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ألقى مرور جدة القبض على سائق متهور قام بالتفحيط ونشر مقاطع فيديو لتلك الأفعال على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المرور أنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحقه.
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