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أخبار المناطق > بعد نشره فيديوهات للتفحيط على مواقع التواصل.. القبض على سائق متهور في جدة
23/10/2020   11:21 م

بعد نشره فيديوهات للتفحيط على مواقع التواصل.. القبض على سائق متهور في جدة

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ألقى مرور جدة القبض على سائق متهور قام بالتفحيط ونشر مقاطع فيديو لتلك الأفعال على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرور أنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحقه.

بعد نشره فيديوهات للتفحيط على مواقع التواصل.. القبض على سائق متهور في جدة

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