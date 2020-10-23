مصمم شعار قمة العشرين يكشف كواليس اختيار ولي العهد لتصميمه.. وماذا طُلب منه عقب إبلاغه بالأمر

كشف مصمم شعار قمة العشرين بنسختها لهذا العام، التي تستضيفها المملكة، الفنان محمد الحواس، كواليس اختيار تصميمه ليكون الشعار الرسمي للقمة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه كان مسافرًا عندما علم بأمر اختيار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصميمه ليكون الشعار الرسمي للقمة.
وقال إنه أُخبر بالأمر أثناء السفر، وطُلب منه إرسال الملفات المفتوحة للتصميم وإبقاء أمر اختيار تصميمه من بين 30 مشتركا سريا، مؤكدًا أنه ظل كاتمًا لفرحته من وقت إخباره في سبتمبر وحتى شهر ديسمبر موعد الإعلان عن الشعار.
وذكر أن عملية جمع المصممين استغرقت أسبوعاً، في حين تم الانتهاء من عملية الاختيار وصياغة الأفكار والتصاميم بشكل نهائي خلال 3 أيام فقط، كاشفًا أنه كان ينوي تنفيذ تصميم شبيه بختم جواز السفر وتم رفضه، ليبدأ في تنفيذ الفكرة الثانية، التي جمعت بين التقاليد السعودية والتطور التقني الذي تنتهجه البلاد. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن ثقة ولي العهد ووزير الثقافة بدر بن عبدالله فرحان، بالإضافة إلى دعم الوالدين وشركائه، كانت الدعائم التي دفعته لإبداع هذه الفكرة.
الفنان محمد الحواس- مصمم شعار قمة العشرين:
أخبروني وأنا مسافر بأن سمو ولي العهد قد اختار تصميمي، لكن طلب مني ألا أخبر أحد، وظللت كاتم فرحة كبيرة في قلبي من سبتمبر إلى ديسمبر موعد إعلان الشعار..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@medo7awas pic.twitter.com/oqS2d1oMmL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 23, 2020