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أخبار محلية > حملت صورة الملك سلمان.. “مؤسسة النقد” تطرح فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
24/10/2020   9:12 م

حملت صورة الملك سلمان.. “مؤسسة النقد” تطرح فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

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أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما” عزمها طرح فئة 20 ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت أن الفئة الجديدة التذكارية سيتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم غد (الأحد)، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن تصميم العملة الجديدة يتضمن صورة الملك سلمان على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما يتضمن ظهر الورقة خريطة العالم موضحا عليها دول المجموعة بلون مختلف، وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

حملت صورة الملك سلمان.. “مؤسسة النقد” تطرح فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

أخبار محلية
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