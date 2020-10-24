أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، إصابة أحد المواطنين، وتضرر خمسة منازل، وثلاث مركبات مدنية، إثر سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة، بعد اعتراض طائرة بدون طيار.
وأوضح أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قال إن المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وفق “أخبار 24”.