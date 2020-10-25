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أخبار محلية > بالفيديو.. عشق مواطن للسيارات الكلاسيكية يدفعه لتحويل منزله إلى متحف لها
25/10/2020   8:14 ص

بالفيديو.. عشق مواطن للسيارات الكلاسيكية يدفعه لتحويل منزله إلى متحف لها

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دفع عشق المواطن عبد الله الصنيع للسيارات الكلاسيكية إلى تحويل جزء من منزله لمتحف لها شرقي محافظة عنيزة، حيث تعود بعض سيارات المتحف إلى 50 عاماً.

واكّد الصنيع، في لقاء له مع “الإخبارية”، أن هوايته في جمع السيارات الكلاسيكية القديمة تعود إلى نحو 17 عاماً، مضيفاً أنه حرص على تجميع تلك السيارات وصيانتها.

وأضاف أن فكرة المتحف جاءت من حرصه على المحافظة على تلك السيارات من التلف والشمس والمؤثرات الجوية، حيث خصص جزءاً من منزله وزوّده بالمكيفات لهذا الغرض.

وتابع بأنه لم يبخل على السيارات بالحفظ والرعاية، لأنها ذات قيمة ومستوى عالٍ، حيث يقوم بزيارتها والتعرف عليها العديد من المهتمين، سواءاً كانوا عربا أم أجانب.

وعبّر الصنيع عن سعادته البالغة بالزائرين والمهتمين بتلك الموديلات القديمة، التي تمثّل جزءاً كبيراً من تاريخ المملكة في اقتناء السيارات الفاخرة. وفق “أخبار 24”.

كما أفاد بأن العديد من المهتمين يتواصلون معه للاستفادة من خبرته مع هذه التحف النادرة، ومنهم جزء كبير من الدول الأوروبية، كفرنسا وألمانيا وأسبانيا، الأمر الذي يدفع الشركات المصنّعة إلى إعادة إنتاجها من جديد.

بالفيديو.. عشق مواطن للسيارات الكلاسيكية يدفعه لتحويل منزله إلى متحف لها

أخبار محلية
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