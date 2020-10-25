كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن استكمال بيانات المتوفين يأخذ وقتاً أكبر لحين التأكد أن الوفاة حدثت بسبب كورونا، وبعض حالات الوفاة التي تظهر في الإعلام تكون قد توفيت قبل 4 أو 5 أيام.
وأضاف عسيري، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أنه ليس هناك ارتباط بين عدد وفيات فيروس كورونا وعدد الإصابات، بل على حسب المرضى المنومين والحالات الحرجة بالمستشفى. وفق “أخبار 24”.
وأكد على أن النسبة العامة للوفيات في المملكة لم تتغير، مشيراً إلى أن عدد وفيات كورونا في المملكة يُعتبر من أقل النسب على مستوى العالم.
فيديو | وكيل #الصحة يكشف لـ #الإخبارية آلية حساب وفيات #كورونا.. ويؤكد أن بينها حالات متوفاة منذ أيام#برنامج_120 pic.twitter.com/m52V3km3Nt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2020