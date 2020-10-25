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أخبار محلية > خلال مؤتمر “الصحة” اليوم.. “التعليم” تكشف تفاصيل آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول
25/10/2020   8:16 ص

خلال مؤتمر “الصحة” اليوم.. “التعليم” تكشف تفاصيل آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول

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تعقد وزارة الصحة اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً حول مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد على المستويين العالمي والمحلي.  

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل البياني بالمملكة للحالات الحرجة والمؤكدة، وأعراض الإنفلونزا، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى إحصائيات الحالات والخدمات الصحية محلياً.  

بدورها ستوضح المتحدثة باسم التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.  وفق “أخبار 24”.

خلال مؤتمر “الصحة” اليوم.. “التعليم” تكشف تفاصيل آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول

أخبار محلية
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